29.12.2023 новости

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;русские могут нанести Лондону жёсткий ответ - удар по уже их кораблю.&quot;                                                                                                          И кому нужны такие жертвы, ведь на корабле есть матросы, которым будут кранты... Британия - остров? А с материком никак не связан? Вот Крым и не остров, а по мосту постоянно прилетает...  А дельфины или крабы с лангустами не могут  случайно повредить и электрические, и инетовские кабельные линии? Плохо дрессировали...
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