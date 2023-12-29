ВКС РФ поразили объекты радиотехнического батальона в городе Смела и ряд целей во Львове и Харькове В ночь на 29 декабря российские Вооружённые силы нанесли новые комбинированные удары по объектам противника.
29.12.2023 новости
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ВМ
Владимир Минаков
"русские могут нанести Лондону жёсткий ответ - удар по уже их кораблю." И кому нужны такие жертвы, ведь на корабле есть матросы, которым будут кранты... Британия - остров? А с материком никак не связан? Вот Крым и не остров, а по мосту постоянно прилетает... А дельфины или крабы с лангустами не могут случайно повредить и электрические, и инетовские кабельные линии? Плохо дрессировали...
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