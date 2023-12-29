29.12.2023 новости

ВМ

Владимир Минаков

"русские могут нанести Лондону жёсткий ответ - удар по уже их кораблю." И кому нужны такие жертвы, ведь на корабле есть матросы, которым будут кранты... Британия - остров? А с материком никак не связан? Вот Крым и не остров, а по мосту постоянно прилетает... А дельфины или крабы с лангустами не могут случайно повредить и электрические, и инетовские кабельные линии? Плохо дрессировали...