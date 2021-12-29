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Вице-премьер Новак: выработаны предложения по корректировке демпфера для цен на топливо

Вице-премьер Новак: выработаны предложения по корректировке демпфера для цен на топливо

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

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