Банк России объявил официальные курсы валют на 20 октября 2026 года. Курс доллара установлен на уровне 82,85 рубля за доллар, что на 76,73 копейки ниже предыдущего показателя.
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