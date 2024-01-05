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Закон, порядок, государство

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В Туве бывший председатель дачного некоммерческого партнерства предстанет перед судом за хищение денежных средств под видом продажи земельных участков

Следственным управлением УМВД России по г. Кызылу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя дачного некоммерческого партнерства (далее – ДНП) по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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