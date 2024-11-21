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Православные верующие отмечают Михайлов день 21 ноября

Православные верующие отмечают Михайлов день 21 ноября

Православные верующие 21 ноября отмечают день памяти архангела Михаила, в народе этот церковный праздник получил название Михайлов день.

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