Подглядывать в медкарту, болтать и еще 7 вещей, которые под запретом в поликлинике

Поход к врачу, даже для профилактического осмотра, — занятие не из приятных. Сначала долго ловишь талончик к нужному специалисту, потом пытаешься узнать что-то в регистратуре, а затем томишься в очереди, даже если записался на конкретное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии