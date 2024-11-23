Генерал США Бен Ходжес: конфликт на Украине мог закончиться в 2023 году

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью France24, что конфликт на Украине мог бы закончиться еще в прошлом году, если бы Запад предоставил Киеву "необходимые инструменты".
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