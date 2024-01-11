Отар Кушанашвили предрек скорое забвение актерам «Слова пацана»

Журналист Отар Кушанашвили высказался о будущем актеров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В личном Telegram-канале он выразил уверенность, что, несмотря на популярность криминальной драмы, ее участников скоро забудут.
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