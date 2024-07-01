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Военное обозрение

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Global Times: Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

Global Times: Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

США создают против Китая и России аналог НАТО в Азии, а Япония им в этом активно помогает, отмечает издание Global Times.

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