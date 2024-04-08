ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области.
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