Действующий Чемпион Марк Аллен продолжает защиту своего титула на турнире World Grand Prix 2024

Марк Аллен одержал победу над Джеком Лисовски, Чжан Анда с таким же счетом обыграл Доминика Дэйла, его соотечественник Дин Джуньху выиграл решающий фрейм у Рики Уолдена, а Сяо Годун потерпел поражение от Ноппона Саенгхама в 1/16 финала World Grand Prix 2024, сообщает WST.