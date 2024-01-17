Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

24 подписчика

Действующий Чемпион Марк Аллен продолжает защиту своего титула на турнире World Grand Prix 2024

Действующий Чемпион Марк Аллен продолжает защиту своего титула на турнире World Grand Prix 2024

Марк Аллен одержал победу над Джеком Лисовски, Чжан Анда с таким же счетом обыграл Доминика Дэйла, его соотечественник Дин Джуньху выиграл решающий фрейм у Рики Уолдена, а Сяо Годун потерпел поражение от Ноппона Саенгхама в 1/16 финала World Grand Prix 2024, сообщает WST.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх