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В Калужской области пропал без вести 60-летний мужчина

В Калужской области пропал без вести 60-летний мужчина

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, сообщает отряд "ЛизаАлерт". 60-летний Валерий Васильевич #Фельдшеров из деревни Каменка Жиздринского района пропал 18 сентября, с тех пор его судьба неизвестна.

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