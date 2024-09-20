В Калужской области пропал без вести 60-летний мужчина

В Калужской области ведутся поиски без вести пропавшего мужчины, сообщает отряд "ЛизаАлерт". 60-летний Валерий Васильевич #Фельдшеров из деревни Каменка Жиздринского района пропал 18 сентября, с тех пор его судьба неизвестна.
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