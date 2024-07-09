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Дачу певицы Аллы Пугачевой под Истрой продают в ипотеку

Дачу певицы Аллы Пугачевой под Истрой продают в ипотеку

Дачу певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье стали продавать в ипотеку. Как сообщил порталу PROZVEZD риелтор, желающие могут приобрести дом в поселке Малые Бережки с первоначальным взносом в 15 миллионов рублей.

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