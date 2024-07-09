Дачу певицы Аллы Пугачевой под Истрой продают в ипотеку

Дачу певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье стали продавать в ипотеку. Как сообщил порталу PROZVEZD риелтор, желающие могут приобрести дом в поселке Малые Бережки с первоначальным взносом в 15 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии