На Луну полетит Марфа. Это антропоморфный робот

Робота «Федора» заменили роботом «Марфой» — она будет работать на ЛунеКосмонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в эксперименте по управлению антропоморфным роботом «Марфа», который сможет работать на Луне.
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