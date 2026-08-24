Верховный суд: школа не вправе отказать в 10-м классе из-за отбора в профиль

Верховный суд России разъяснил правила приема в 10-е классы. Как сообщает газета «Ведомости», школа не вправе отказать ученику в продолжении обучения в старших классах из-за того, что он не прошел отбор в профильный класс.
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