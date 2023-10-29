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Закон и Порядок

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Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве

Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве

1. Даже западные исследователи, которые завышают число уехавших из России за последние полтора года, признают, что заметная часть релокантов вернулась обратно, и что мало кому из них эмиграция пошла на пользу, даже в сугубо в материальном и карьерном разрезе.

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