Пошлины Трампа лишат мир легендарных мотоциклов

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины привели к ответным мерам со стороны Европейского Союза, Китая и Японии, создавая существенные риски для американских производителей, включая Harley-Davidson.
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