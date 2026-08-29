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Власти рассказали о высококлассном оборудовании в орловском «Титанике»

Власти рассказали о высококлассном оборудовании в орловском «Титанике»

В многопрофильный медцентр в Орле, больше известный как «Титаник», поступило более 7 тысяч единиц техники и приборов.

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