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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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Юный боксер погиб в Шебекино из-за обстрела детской площадки.

Юный боксер погиб в Шебекино из-за обстрела детской площадки.

Шестнадцатилетний боксер из города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела города. По информации Федерации бокса России, подросток погиб после того, как на город был сброшен беспилотным летательным аппаратом взрывчатый снаряд.

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