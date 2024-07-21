Юный боксер погиб в Шебекино из-за обстрела детской площадки.

Шестнадцатилетний боксер из города Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела города. По информации Федерации бокса России, подросток погиб после того, как на город был сброшен беспилотным летательным аппаратом взрывчатый снаряд.
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