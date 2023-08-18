Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Андрей Васильченко Украинской инфопомойке вообще нельзя верить. Они могут очернить кого угодно. Эдак они могут и Шаману приписать помощь для ВСУ. Лгут на каждом шагу. Правды нет там давно.

Наташенька Владимировна Это уже не первый скандал. Её концерты были отменены, а вот опять перед кем-то стриптиз исполняла. Вот и прут её во все стороны. Помогала и ещё будет помогать. Гнать её поганой метлой от сюда.