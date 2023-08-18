Украинские нацисты публично поблагодарили свою землячку, певицу Ани Лорак за помощь боевикам ВСУ. Теперь у неё впереди концерт в Москве и, вероятно, благодарить артистку за помощь будет ещё больше террористов.
Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве
Комментарии
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Андрей Васильченко
Украинской инфопомойке вообще нельзя верить. Они могут очернить кого угодно. Эдак они могут и Шаману приписать помощь для ВСУ. Лгут на каждом шагу. Правды нет там давно.
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4 час.
Наташенька Владимировна
Это уже не первый скандал. Её концерты были отменены, а вот опять перед кем-то стриптиз исполняла. Вот и прут её во все стороны. Помогала и ещё будет помогать. Гнать её поганой метлой от сюда.
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3 час.
Валерий Симоненко
А что, у нас мало подлюк, что нацистов приветствуют? Особенно среди "элиты"? Вот и проталкивают своего удовольствия ради её концерты и бабло немеряное отстёгивают Да Ани это мелочь. Вон, ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ воюют ПРОТИВ НАС НАШЕЙ нефтью! И... НИ ЧЕГО! Верховный про то "не знает", ему "не докладывают", он "не ведает", его всё устраивает. Так что "это всё бояре виноваты", а царь у нас добрый.
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1 час.
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