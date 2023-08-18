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Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Украинские нацисты публично поблагодарили свою землячку, певицу Ани Лорак за помощь боевикам ВСУ. Теперь у неё впереди концерт в Москве и, вероятно, благодарить артистку за помощь будет ещё больше террористов.

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Украинской инфопомойке вообще нельзя верить. Они могут очернить кого угодно. Эдак они могут и Шаману приписать помощь для ВСУ. Лгут на каждом шагу. Правды нет там давно.
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4 час.
Наташенька Владимировна
Это уже не первый скандал. Её концерты были отменены, а вот опять перед кем-то стриптиз исполняла. Вот и прут её во все стороны. Помогала и ещё будет помогать. Гнать её поганой метлой от сюда.
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3 час.
Валерий Симоненко
А что, у нас мало подлюк, что нацистов приветствуют? Особенно среди &quot;элиты&quot;? Вот и проталкивают своего удовольствия ради её концерты и бабло немеряное отстёгивают  Да Ани  это мелочь. Вон, ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ воюют ПРОТИВ НАС НАШЕЙ нефтью! И... НИ ЧЕГО! Верховный про то &quot;не знает&quot;, ему &quot;не докладывают&quot;, он &quot;не ведает&quot;, его всё устраивает. Так что &quot;это всё бояре виноваты&quot;, а царь у нас добрый.
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1 час.

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