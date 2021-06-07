Гайч предложен «Бока Хуниорс». Рикельме согласен подписать игрока ЦСКА (Frenesi Azulgrana)

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в Аргентину. Как сообщает твиттер радиопередачи Frenesi Azulgrana, 22-летний форвард был предложен «Бока Хуниорс».

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