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Жительница Одессы водрузила флаг России на демонтированный памятник Екатерины II

Жительница Одессы водрузила флаг России на демонтированный памятник Екатерины II

Женщина попыталась повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II в ОдессеВ городских чатах Одессы появилось видео, на котором неизвестная женщина попыталась водрузить на постамент снесенного памятника императрице Екатерине II большой флаг России.

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