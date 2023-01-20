ВСУ за сутки выпустили 219 боеприпасов по территории ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию республики.
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