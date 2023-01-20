Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Villi sherbak
    А ты откуда это знаешь дружок.Пригожин ответил ...
  • Елена Бреслова
    там нечего сокращать и анализировать, это гадость и муть, достойная растапливать печкиДепутат Госдумы К...
  • Елена Бреслова
    сейчас старшеклассники приходят ко мне на урок математики, не зная таблицы умножения, говорят на слэнге...😱 А Вы не ...Депутат Госдумы К...

ВСУ за сутки выпустили 219 боеприпасов по территории ДНР

ВСУ за сутки выпустили 219 боеприпасов по территории ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 35 раз обстреляли территорию республики.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх