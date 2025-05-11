НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Никто не выиграл серию со счетом 4-0 в 1-м и 2-м раундах плей-офф НХЛ. Это 8-й такой случай за 57 лет – после начала расширения лиги

Никто не выиграл серию со счетом 4-0 в 1-м и 2-м раундах плей-офф НХЛ. Это 8-й такой случай за 57 лет – после начала расширения лиги

«Вегас» одержал первую победу в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:3, 1-2).  Таким образом, все участники второго раунда одержали как минимум по одной победе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх