Текстильщик. Шла вторая неделя учебного года. Чтобы голова не лопнула от количества полученных знаний, на голову надевают даже сигнальные конусы! Донецкая группа новостей.
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