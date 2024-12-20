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Злодеи-передовики в СССР и почему спортсменам дарили «бесплатные» квартиры

Злодеи-передовики в СССР и почему спортсменам дарили «бесплатные» квартиры

Олег Макаренко 1. В советское время народ призывали к трудовым подвигам, вокруг превозмогания была выстроена значительная часть советской пропаганды.

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Комментарии
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Сергей Косторнов
А  щас  что  не  так  ? Пятилеток  нет  но   есть  оптимизация....
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2 час.
HotRS
Почему нет пятилеток? Есть. Несколько лет назад вернулись к 3-х а потом, вроде, к 4-х леткам. Но это планирование развития страны, а не планы конкретным предприятиям. Думаю, оптимизация это следствие планирования.  В принципе хрен редьки не слаще. Скажем, бывших коллег оптимизировали, вместо 6 человек оставили 2. И теперь эти два бегают как ужаленные, мягко говоря, но все равно не успевают. А зарплата практически не увеличилась. Есно, не успевают и хрен с ним - махнули рукой.  И показуха процветает. Было сколько то там инженеров, пришло распоряжение сократить. А кого? Вроде все при деле, никто штаны не просиживает. перевели инженеров в специалисты и отчитались.  В общем, хрень полная. Высокотехнологичные рабочие места свелись к выдаче смартфонов. Теперь каждый шаг отслеживается и контролируется. И любое действие надо сфоткать и фотки оправить в головной офис. А как люди работали ломом и лопатой, так и работают.
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1 час.
Сергей Забелин
Плотником на квартиру заработать можно лет за двадцать если ещё и не жрать
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31 мин.

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