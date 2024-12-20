Злодеи-передовики в СССР и почему спортсменам дарили «бесплатные» квартиры

HotRS

Почему нет пятилеток? Есть. Несколько лет назад вернулись к 3-х а потом, вроде, к 4-х леткам. Но это планирование развития страны, а не планы конкретным предприятиям. Думаю, оптимизация это следствие планирования. В принципе хрен редьки не слаще. Скажем, бывших коллег оптимизировали, вместо 6 человек оставили 2. И теперь эти два бегают как ужаленные, мягко говоря, но все равно не успевают. А зарплата практически не увеличилась. Есно, не успевают и хрен с ним - махнули рукой. И показуха процветает. Было сколько то там инженеров, пришло распоряжение сократить. А кого? Вроде все при деле, никто штаны не просиживает. перевели инженеров в специалисты и отчитались. В общем, хрень полная. Высокотехнологичные рабочие места свелись к выдаче смартфонов. Теперь каждый шаг отслеживается и контролируется. И любое действие надо сфоткать и фотки оправить в головной офис. А как люди работали ломом и лопатой, так и работают.