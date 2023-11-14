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Преподаватель Шмонина поделилась секретами сдачи ЕГЭ на высокие баллы

Преподаватель Шмонина поделилась секретами сдачи ЕГЭ на высокие баллы

Преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина рассказала, что сдача экзамена вызывает стресс, поэтому в период подготовки важно правильно расставлять приоритеты, заниматься в комфортных условиях и не забывать об отдыхе и полноценном сне, — передает МК-Питер.

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