Преподаватель Шмонина поделилась секретами сдачи ЕГЭ на высокие баллы

Преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина рассказала, что сдача экзамена вызывает стресс, поэтому в период подготовки важно правильно расставлять приоритеты, заниматься в комфортных условиях и не забывать об отдыхе и полноценном сне, — передает МК-Питер.