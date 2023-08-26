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Физики нашли в панцирях черепах следы ядерных испытаний

Физики нашли в панцирях черепах следы ядерных испытаний

Американские физики из Лос-Аламосской нацлаборатории и других исследовательских центров США продолжают мониторинг радиоактивных загрязнений по черепашьем панцирям, которые выступают своеобразными “накопителями” после проведения ядерных испытаний.

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