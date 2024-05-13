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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Бразилии тренер ушел в отставку в перерыве после критики главы клуба. Во 2-м тайме командой руководил врач, и «Бразильенсе» обыграл «Реал»

Команда встречалась с «Реал Бразилиа» в матче четвертого по силе дивизиона Бразилии, к концу первого тайма была нулевая ничья.

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