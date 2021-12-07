Президент США Байден приветствовал возможность напрямую пообщаться с Путиным

© РИА Новости / Павел БедняковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Президент США Джо Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.