На могиле Светланы Светличной установлен памятник

На могиле советской и российской актрисы Светланы Светличной установлен памятник. Об этом в социальной сети сообщил журналист Денис Сорокин.
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