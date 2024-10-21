"РГ": BAIC U5 Plus вошел в список самых надежных китайских седанов с пробегом

Самыми надежными китайскими седанами с пробегом в РФ стали BAIC U5 Plus и Changan Alsvin. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасию Байбарошу.