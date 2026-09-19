Жительница Петербурга подала иск к Say Agency из-за отмены концерта Канье Уэста

Жительница Санкт-Петербурга Алена Жгун обратилась в суд с иском к компании Say Agency, организатору концертов американского рэпера Канье Уэста, назначенных на 10 и 11 октября в «Газпром Арене».
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