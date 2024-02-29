Почему Приднестровье обратилось за помощью к России и что это значит?

Приднестровье попросило помощи у России из-за экономического и политического давления со стороны Молдовы 28 февраля 2024 года власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратилась к России за помощью и защитой из-за политического и экономического давления со стороны Молдовы.
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