Почему Приднестровье обратилось за помощью к России и что это значит?

Приднестровье попросило помощи у России из-за экономического и политического давления со стороны Молдовы 28 февраля 2024 года власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратилась к России за помощью и защитой из-за политического и экономического давления со стороны Молдовы.