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Аналитик предложил добавить неделю отпуска для некурящих сотрудников

Аналитик предложил добавить неделю отпуска для некурящих сотрудников

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительную неделю отпуска для работников, отказавшихся от курения.

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