Слово и дело

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Сын Любови Полищук тайно женился на молодой стюардессе

Сын Любови Полищук тайно женился на молодой стюардессе

Сын покойной актрисы Любови Полищук, актер Алексей Макаров признался в тайной свадьбе. Год назад артист связал себя узами брака с молодой стюардессой по имени Полина.

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