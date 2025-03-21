В КНДР провели испытания новейшей зенитной ракетной системы

Пуск зенитной ракеты новейшей системы ПВО КНДР (с) ЦТАК В Корейской Народно-Демократической Республике провели испытательные стрельбы новейшей зенитной ракетной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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