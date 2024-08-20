В Новосибирске назвали условия новой мобилизации

Политолог рассказал, возможна ли новая волна мобилизации после вторжения ВСУ в Курскую область.После вторжения украинских войск ан территорию Курской области в Новосибирске всё чаще стали обсуждать возможное решение о новой мобилизации.
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