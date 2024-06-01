Эксперт рассказал о способах обезопасить ребенка в интернете

Директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями соцсети «ВКонтакте» Иван Корнеев в субботу, 1 июня, в беседе с «Известиями» рассказал, как создать комфортное цифровое пространство для ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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