Спецназ «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

По словам командира отряда, бойцы выполняют в том числе и штурмовые задачиБойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для помощи в создании буферной зоны и последующей работы в приграничных районах Харьковской области.
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