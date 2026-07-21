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Слова маленького сына разрушили брак: личные драмы и три попытки Никиты Панфилова обрести счастье

Слова маленького сына разрушили брак: личные драмы и три попытки Никиты Панфилова обрести счастье

Актер Никита Панфилов, известный зрителям по ролям волевых и харизматичных героев, в реальной жизни прошел через череду личных испытаний, три официальных брака и два церковных венчания.

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