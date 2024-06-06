Мэрия Иркутска обратилась в полицию из-за табличек с нелегальной рекламой

Иркутск столкнулся с новой волной незаконной рекламы, которая заполонила улицы города. С начала мая на ограждениях, светофорах, опорах освещения и фасадах зданий появились многочисленные таблички с рекламой одной из кредитных организаций.
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