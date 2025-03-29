Скриншоты тактики Star Wars: Bruno с Бо-Катан Крайз против Империи попали в Сеть Bit Re...

Скриншоты тактики Star Wars: Bruno с Бо-Катан Крайз против Империи попали в СетьBit Reactor, Respawn и EA представят свою тактическую игру по «Звездным войнам» 19 апреля, но ресурс MP1st поделился первой информацией, добытой из портфолио одного из художников студии.