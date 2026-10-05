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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, как система дистанционного контроля помогает выявлять нарушения в столице

Горожанам рассказали, как система дистанционного контроля помогает выявлять нарушения в столице

Сегодня «Контроль Москвы» активно применяет дистанционные методы и инструменты контроля для выявления нарушений.

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