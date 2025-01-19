«Сдохните, русские твари!»: что стало с мигрантом-мясником из Сибири, который держал в страхе весь рынок

Людмила Лиханова ВОТ ТАК НУЖНО БОРОТЬСЯ КАК ЭТА МУЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА. А ГДЕ БЫЛИ МУЖЧИНЫ ? ВЕРНЕЕ, ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА МУЖЧИН ИЗ-ЗА ШТАНОВ. ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛИЦЕЙСКИХ КОТОРЫЕ ИГНОРИРОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ И УЧАСТКОВОГО. ИЗ-ЗА ТАКИХ И НАГЛЕЮТ "СПЕЦИАЛИСТЫ".ЭТОТ ГАД СТОЛЬКО ЛЕТ ЖИЛ НЕЛЕГАЛЬНО...А ВЕДЬ ЕГО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОВЕРЯТЬ .

Людмила Лиханова Очень надеюсь, что этого урода ТАМ научат как уважать Россию. И после отсидки - вон из России без права возвращения. А если в России есть его семья - тоже ВОН из России.