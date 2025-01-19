«Сдохните, русские твари!»: что стало с мигрантом-мясником из Сибири, который держал в страхе весь рынок

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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    Не нужно тратить на эту скотину средства. Отправить на урановые рудники и он там полезное дело будет делать!«Сдохните, русски...
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    Очень надеюсь, что этого урода ТАМ научат как уважать Россию. И после отсидки - вон из России без права возвращения. ...«Сдохните, русски...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ВОТ ТАК НУЖНО БОРОТЬСЯ КАК ЭТА МУЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА. А ГДЕ БЫЛИ МУЖЧИНЫ ? ВЕРНЕЕ, ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА МУЖЧИН ИЗ-ЗА ШТАН...«Сдохните, русски...

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ВОТ ТАК НУЖНО БОРОТЬСЯ КАК ЭТА МУЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА. А ГДЕ БЫЛИ МУЖЧИНЫ ? ВЕРНЕЕ, ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА МУЖЧИН ИЗ-ЗА ШТАНОВ. ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛИЦЕЙСКИХ КОТОРЫЕ ИГНОРИРОВАЛИ  ЗАЯВЛЕНИЯ И УЧАСТКОВОГО. ИЗ-ЗА ТАКИХ И НАГЛЕЮТ &quot;СПЕЦИАЛИСТЫ&quot;.ЭТОТ ГАД СТОЛЬКО ЛЕТ ЖИЛ НЕЛЕГАЛЬНО...А ВЕДЬ ЕГО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОВЕРЯТЬ .
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1 час.
Людмила Лиханова
Очень надеюсь, что этого урода ТАМ научат как уважать Россию. И после отсидки - вон из России без права возвращения. А если в России есть его семья - тоже ВОН из России.
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1 час.
Владимир Елкин
Не нужно тратить на эту скотину средства. Отправить на урановые рудники и он там полезное дело будет делать!
Ответить
30 мин.

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