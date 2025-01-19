Вести-Томск Фото: судебный департамент по Новосибирской области. Громкая история, которая может стать примером для многих приезжих мигрантов, произошла в Новосибирске.
«Сдохните, русские твари!»: что стало с мигрантом-мясником из Сибири, который держал в страхе весь рынок
Комментарии
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Людмила Лиханова
ВОТ ТАК НУЖНО БОРОТЬСЯ КАК ЭТА МУЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА. А ГДЕ БЫЛИ МУЖЧИНЫ ? ВЕРНЕЕ, ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА МУЖЧИН ИЗ-ЗА ШТАНОВ. ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛИЦЕЙСКИХ КОТОРЫЕ ИГНОРИРОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ И УЧАСТКОВОГО. ИЗ-ЗА ТАКИХ И НАГЛЕЮТ "СПЕЦИАЛИСТЫ".ЭТОТ ГАД СТОЛЬКО ЛЕТ ЖИЛ НЕЛЕГАЛЬНО...А ВЕДЬ ЕГО ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОВЕРЯТЬ .
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1 час.
Людмила Лиханова
Очень надеюсь, что этого урода ТАМ научат как уважать Россию. И после отсидки - вон из России без права возвращения. А если в России есть его семья - тоже ВОН из России.
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1 час.
Владимир Елкин
Не нужно тратить на эту скотину средства. Отправить на урановые рудники и он там полезное дело будет делать!
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30 мин.
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