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Дмитрий Рогозин: Кажется, что американский политический класс пребывает в неадеквате

Дмитрий Рогозин: Кажется, что американский политический класс пребывает в неадеквате

Америка не знает, что такое война на её территории. Я имею в виду настоящуую войну с тотальным разрушением городов, сельской местности и с катастрофическими последствиями для населения.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Время покажет. Слухи такие ходят.
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53 мин.
Elena Dmitrieva
Сам ты мудак, если не даёшь людям высказаться.
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53 мин.
Elena Dmitrieva
Так и есть
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52 мин.

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