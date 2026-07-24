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Царьград

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Песков: новый главком ВСУ Драпатый будет саботировать мирные инициативы Киева

Песков: новый главком ВСУ Драпатый будет саботировать мирные инициативы Киева

В Кремле обратили внимание на откровенно враждебную риторику нового командующего ВСУ. Пресс-секретарь президента России заявил, что подобные фигуры станут непреодолимым препятствием для выхода Киева на мирный диалог.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Пора их Раду накрыть, а Драпатова поймать, и за яйца на солнышке подвесить.
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