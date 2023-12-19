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Джимми Батлер, Лука Дончич и Виктор Вембаньяма – в подборке лучших моментов игровой недели НБА

Джимми Батлер, Лука Дончич и Виктор Вембаньяма – в подборке лучших моментов игровой недели НБА

НБА выложила подборку лучших моментов завершившейся игровой недели. В видео среди прочих вошли эпизоды с участием Джимми Батлера («Майами»), Луки Дончича («Даллас») и Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»).

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