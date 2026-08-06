БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Укротитель пара Джеймс Уатт

Укротитель пара Джеймс Уатт

Уатт родился в Шотландии в 1736 г., в детстве часто болел, поэтому учился в школе с большими перерывами, и образование у него было этакое «лично-домашнее» — чему-то его обучили родители, чему-то научился сам благодаря врожденной сообразительности.

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