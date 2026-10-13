Leadership in crisis: Authority without followers

Latin America struggles to contain organized crime, and Chile and Colombia have seen upheavals over inequality and the commercialization of services.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым